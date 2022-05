Meteo: il bilancio della prima parte di maggio

MeteoWeb

La metà di maggio è oramai abbondantemente superata con una prima parte del mese, sotto l’aspetto delle piogge, spesso in linea rispetto alla media, ma anche con settori che hanno visto piogge un po’ inferiori a quelle tipiche del periodo. Le precipitazioni, come mostra la mappa anomalia NOAA interna, sono risultate in questa prima parte di mese, più o meno nella norma un po’ su tutto il Sud, anche su Molise, Abruzzo centro-meridionale, localmente su Ovest Lazio; piogge nella norma anche su buona parte del Piemonte, eccetto un po’ i settori più estremi settentrionali, sul Levante Ligure, sull’Emilia-Romagna, sulla bassa Lombardia, localmente sul Centro Nord Toscana; piogge ugualmente nella norme sulla Sardegna e diffusamente sulla Sicilia, anzi, sulle isole maggiori anche un po’ sopra norma, soprattutto sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, specie Palermitano, e anche sul Sud/Ovest della Sardegna.

Le aree che hanno visto piogge un po’ inferiori alla norma sono la Toscana centro-meridionale, localmente l’Ovest Umbria, il Lazio interno, le Marche, l’Abruzzo settentrionale, poi l’alto Piemonte, diffusamente la Lombardia, localmente anche la Liguria di Levante, l’estremo Ovest Emila, l’estremo Est Piemonte e un po’ tutti i rilievi alpini e pre-alpini centro-orientali. Naturalmente su queste ultime aree precipitazioni anche in forma temporalesca temporaneamente forti ci sono state, tuttavia in misura un po’ inferiore rispetto alla quantità tipica del periodo. Ricordiamo anche le fasi nelle quali c’è stato il maltempo più intenso, ossia tra il 5 e il 6 maggio al Nord, poi dal 7 al 9 maggio via via al Centrosud, ma diversi altri rovesci e temporali nel corso della prima quindicina, ricorrenti anche in questi ultimi giorni. Sotto l’aspetto delle temperature, la prima parte di questo mese primaverile è trascorsa sopra la media sulle regioni centro-settentrionali, uno sopra media leggero sulle aree tirreniche, anche localmente appenniniche e sulla Sardegna centro settentrionale; eccesso più sostanzioso sul Centro Nord Piemonte, sulla Lombardia, sull’Emilia-Romagna e al Nordest in genere, qui con valori fino a 3°C sopra norma. Il campo termico, invece, si è mostrato pressoché nella norma sulle regioni meridionali o solo con qualche leggerissimo eccesso tra la Lucania, il Sud della Campania e la Puglia, localmente anche sul Crotonese. Anzi, su qualche area della Sicilia orientale e su qualche altra tirrenica meridionale della Calabria, i valori sono risultati anche leggermente sotto media.