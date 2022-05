Meteo: temperature bollenti in Marocco, picchi di +46°C entro venerdì

MeteoWeb

Torna protagonista l’Anticiclone Sub-Tropicale che innescherà la prima ondata di caldo della stagione nel Mediterraneo occidentale, infuocando dapprima il Maghreb con temperature ben oltre i +45°C in Marocco e Algeria, e poi anche la Spagna e la Francia nel weekend.

In particolare, in Marocco sono attese temperature bollenti giovedì 19 e venerdì 20, fino a +46°C in alcune regioni: lo ha affermato l’ente meteorologico nazionale.

Diramando un’allerta meteo arancione, l’ente ha affermato che giovedì sono previste alte temperature (+40/+43°C) nelle province di Taroudant, Tata e Assa-Zag, nel Sud del Paese. Giovedì, le province di Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khemisset, Khouribga, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech ed Es-Semara registreranno valori compresi tra +38°C e +41°C. Venerdì, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Larache e Kenitra dovrebbero registrare tra +43° e +46°C.

Venerdì la colonnina di mercurio salirà fino a +40/+43°C anche a Chefchaouen, Ouazzane, Taounate, Moulay Yacoub, Fez, El Hajeb, Meknes, Khemisset, Khouribga, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Benslimane, Settat, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Taroudant e Tata. Nella stessa giornata sono attesi +38/+40°C nelle province di Sefrou, Khenifra, Azilal, Berrechid, Zagora, Larache, Kenitra, Skhirate, Temara e Sale, secondo l’ente.