Meteo Lombardia: piogge e calo delle temperature da domani

Con l’inizio della settimana “è atteso un cambio di regime, per la discesa dal Nord Atlantico di una struttura depressionaria, che porterà maggior nuvolosità a partire dai settori alpini, calo delle temperature e precipitazioni che andranno gradualmente ad interessare gran parte della regione“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Su Pianura e Appennino poco nuvoloso o velato, con addensamenti a tratti estesi nel pomeriggio.

Precipitazioni: dalla tarda mattina sui settori alpini diffuse moderate, a carattere di rovescio e temporale, in possibile sconfinamento in giornata ai settori adiacenti di Pianura. In attenuazione ed esaurimento verso sera.

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime intorno a 19°C, massime intorno a 32°C.

Zero termico: intorno a 3900 metri.

Venti: in pianura inizialmente deboli variabili, dal pomeriggio rinforzi dai quadranti meridionali e orientali; in montagna moderati o forti da sud sudovest.