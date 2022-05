Meteo Lombardia: oggi piogge sparse, poi sole e stabilità fino a sabato

MeteoWeb

“Una saccatura centrata sulle Baleari trasporta correnti umide meridionali sulla regione, causa di nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse nella giornata di mercoledì. Giovedì e venerdì la saccatura si isola sul Mediterraneo, favorendo un temporaneo aumento della pressione sul Nord Italia e condizioni via via più stabili e soleggiate sulla Lombardia. Sabato si approssima all’arco alpino un fronte freddo dal Nord Europa, che determina una nuova accentuazione dell’instabilità e un calo termico anche sensibile dalla sera“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: possibili rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane sulla fascia prealpina centro-orientale, Appennino e basse pianure.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. Minime in pianura tra 14 e 18°C, massime tra 27 e 30°C

Zero termico: in aumento fino a 3800 m.

Venti: in pianura e sull’Appennino deboli in prevalenza orientali; sulle Alpi deboli meridionali.