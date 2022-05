Meteo Lombardia: temporali pomeridiani e temperature superiori alla norma del periodo

MeteoWeb

“Ancora fino a lunedì sulla regione è presente un flusso occidentale umido e debolmente instabile; nuvolosità irregolare e variabile più frequente sui rilievi, con rovesci e temporali isolati possibili in tutto il periodo ma in genere più probabili e sparsi nelle ore pomeridiane sui rilievi. Venti in generale deboli e temperature superiori alla norma del periodo. Martedì flusso settentrionale più stabile e in genere senza precipitazioni. Tra mercoledì e giovedì ingresso di aria più fresca dai quadranti orientali con qualche addensamento e piovaschi a ridosso delle Prealpi, vento in rinforzo e lieve calo delle temperature“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvolosità irregolare: più estesa nel pomeriggio, con schiarite più frequenti fino a metà mattina e in serata.

Precipitazioni: fino al mattino deboli residue a ridosso dei rilievi. Nella seconda parte della giornata rovesci o temporali sparsi, più probabili sui rilievi ed i settori occidentali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 14°C e 16°C, massime tra 26°C e 29°C.

Zero termico: in leggera risalita, attorno a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli da sudovest.