Il Meteo in Piemonte: conclusa la fase di maltempo, le massime sfioreranno i +30°C

Con i rovesci sparsi previsti oggi pomeriggio in montagna, si esaurisce in Piemonte la fase di maltempo. Secondo quanto riporta Arpa regionale, a partire da oggi, “la progressiva espansione dell’anticiclone della Azzorre sul Nord/Ovest italiano favorisce un netto miglioramento del tempo con condizioni di tempo stabile e cieli soleggiati“. L’alta pressione garantirà “per l’inizio della settimana un clima quasi estivo con la quota dello zero termico che svalicherà i 3000 metri per poi assestarsi mercoledì sui 3700 metri. In questo contesto le temperature massime in pianura arriveranno a sfiorare i +30°C“.