Meteo, Reggio Calabria raggiunge i +25°C per la prima volta nel 2022

Con una temperatura massima di +25,1°C, Reggio Calabria supera per la prima volta in stagione il muro dei venticinque gradi centigradi, raggiunto nuovamente dopo oltre 7 mesi dall’ultima volta. Il dato è prettamente simbolico, in quando raggiunto per appena un decimale e sfiorato in un paio di occasioni nelle scorse due settimane, ma è particolarmente importante rilevare come soltanto così tardi nel corso della stagione primaverile, una città Mediterranea come Reggio Calabria raggiunga quest’anno un valore neanche così eccessivo.

E’ infatti la testimonianza di quanto questa stagione primaverile sia stata, almeno nella sua prima parte, molto fredda in riva allo Stretto e più in generale tra Calabria e Sicilia. E non cambierà molto nei prossimi giorni: fa più caldo, la stagione avanza ma non sono all’orizzonte ondate di calore, a differenza delle Regioni del Nord dove invece il muro dei +30°C è già stato più volte e ampiamente sfondato in varie località della pianura Padana che nei prossimi giorni si infuocheranno ulteriormente.