Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Foggia, +30°C a Bolzano

Quello che volge al termine è stato il primo weekend di ‘assaggio’ d’estate, con temperature particolarmente elevate in tutto il Paese, da Nord a Sud. Oggi si sono registrati valori abbondantemente superiori ai trenta gradi in Puglia, con valori simili anche in altre Regioni.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 15 maggio 2022, in alcune località italiane: