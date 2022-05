Meteo Toscana: domani temperature massime in ulteriore aumento, picchi di +32°C nell’interno

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso per velature.

Venti: deboli-moderati di Scirocco sulla costa, da ovest/sud-ovest nell’interno.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento fino a 30-32°C nell’interno, su valori decisamente superiori alle medie.

Martedì 24 da poco a parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, a tratti consistenti.

Venti: di Scirocco lungo la costa, a tratti moderati: in prevalenza deboli da sud nell’interno.

Mari: poco mossi sottocosta a nord dell’Elba, in prevalenza mossi altrove.

Temperature: minime in aumento soprattutto lungo al costa; massime in calo ovunque ma su valori ancora ben superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 25 nuvoloso con possibilità di rovesci più probabili sulle zone occidentali della regione (province di Ms, Lu, Pi, fino a Pt) e nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati o localmente forti, inizialmente meridionali, poi occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in locale rialzo.

Giovedì 26 nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi.

Venti: deboli a rotazione ciclonica.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: stazionarie o in aumento nei valori massimi soprattutto lungo al costa.