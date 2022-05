Meteo Toscana: nebbia sul Valdarno Inferiore, locali temporali pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno in mattinata salvo banchi di nebbia, nubi basse o foschie fino alle prime ore sul Valdarno Inferiore. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di nord-ovest e su quelli prossimi alle zone costiere, associati a locali rovesci o brevi temporali.

Venti: da nord-est, da nord-ovest sulla costa, fino a localmente moderati.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in sensibile aumento sulla costa e sulle zone limitrofe, pressoché stazionarie altrove.

Giovedì 19 sereno con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino.

Venti: inizialmente deboli orientali, ma tendenti a disporsi da sud-ovest.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile diminuzione sulla costa e stazionarie altrove.

Venerdì 20 sereno o velato, con modesti addensamenti pomeridiani in Appennino.

Venti: deboli sud-occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.