Meteo Toscana: banchi di nebbia e temperature in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo transito di inconsistenti velature. Possibili banchi di nebbia, nubi basse o foschie fino alla prima parte del mattino su Valdarno Medio e Inferiore.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Punte di 29-30 gradi nelle pianure interne.

Martedì 17 sereno in mattinata salvo banchi di nebbia, nubi basse o foschie fino alle prime ore su Valdarno Medio e Inferiore. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino dove saranno possibili isolati brevi rovesci temporaleschi e transito di velature da nord verso sud.

Venti: deboli occidentali con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie con punte fino a 29-31 gradi.

Mercoledì 18 sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne e sui rilievi con possibili isolati e brevi rovesci in Appennino.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime stazionarie o in ulteriore aumento su valori superiori alla media (punte massime oltre i 30 gradi).