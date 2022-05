Meteo Toscana: rovesci temporaleschi e temperature massime in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso in mattinata; aumento della nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio con possibilità di rovesci temporaleschi a carattere sparso sulle zone interne. In serata nuovo aumento dell’instabilità con rovesci e temporali inizialmente sulle zone appenniniche in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime, in lieve calo le massime con valori intorno a 30-32 gradi nelle pianure interne.

Domenica 29 nuvoloso in nottata con rovesci e temporali sparsi sulle zone centro-settentrionali. Nuvolosità variabile successivamente con residue rovesci o brevi temporali sulle zone orientali e meridionali della regione.

Venti: tra deboli e moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in sensibile calo. Massime intorno a 23-25 gradi in pianura.

Lunedì 30 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi settentrionali dove saranno possibili deboli piogge fino alla prima parte della giornata.

Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione (nuovamente inferiori a 15 gradi), massime in aumento (25-28 gradi in pianura).