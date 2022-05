Il Meteo in Toscana: temperature massime in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con possibilità di rovesci e locali temporali su nord ovest, Metallifere, colline pisane e Amiata. Ampie schiarite in serata.

Venti: tra deboli e localmente moderati orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in contenuto aumento (23-24°C in pianura).

Lunedì 9 sereno in mattinata. Nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio associata a rovesci e temporali sparsi nelle zone interne.

Venti: deboli settentrionali con temporanei rinforzi nel pomeriggio in arcipelago.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi nel pomeriggio.

Temperature: minime in calo, massime in ulteriore lieve aumento (punte di 24-25°C in pianura).

Martedì 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento (26-27 °C).