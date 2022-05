Meteo Toscana: temperature in aumento, massime fino a +37°C

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo temporanei e modesti addensamenti di tipo basso al mattino sulle zone costiere e nel Valdarno Inferiore.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le massime con punte fino a 32-33 gradi.

Giovedì sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento con massime fino a circa 35 nelle pianure interne. Valori ampiamente superiori alla norma.

Venerdì sereno o poco nuvoloso con moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne.

Venti: deboli in prevalenza di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento con massime fino a 36-37 gradi.