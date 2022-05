Meteo Toscana: temperature in rialzo, valori ampiamente superiori alla norma

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo innocue velature in transito fino alle prime ore del pomeriggio e modesti addensamenti su Arcipelago e in Appennino.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a moderati sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime quasi stazionarie, massime in aumento fino a 30-32°C, nuovamente al di sopra delle medie.

Mercoledì 1 giugno sereno o poco nuvoloso salvo temporanei e modesti addensamenti di tipo basso al mattino sulle zone costiere.

Venti: meridionali deboli nell’interno, fino a moderati sull’Arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento con punte fino a 33-34 gradi.

Giovedì 2 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, con minime non oltre 16-18°C e massime fino a circa 35-37°C nelle pianure interne. Valori ampiamente superiori alla norma, anche di 6-7°C.