Meteo Toscana: cielo sereno e temperature superiori alla norma

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in prevalenza sereno, salvo modeste e temporanee velature.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Domenica 22 sereno o al più velato.

Venti: deboli occidentali

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve aumento su valori ancora decisamente superiori alla norma. Punte fino a circa 32°C.

Lunedì 23 sereno o poco nuvoloso per il transito di velature.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie su valori decisamente superiori alle medie.