Meteo Veneto: anticiclone ma anche temporali pomeridiani nei prossimi giorni

Il promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale cercherà di estendere la sua influenza anche sul Veneto; rimane però l’insidia dell’attività termoconvettiva pomeridiana nelle giornate di domenica e martedì e il rischio di una più marcata instabilità lunedì pomeriggio per il passaggio di una modesta saccatura e mercoledì per la marginale influenza di correnti cicloniche, associate ad una bassa pressione sui Balcani.

Pomeriggio/sera di Domenica 15

In prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti cumuliformi in montagna e sulla pianura interna, con possibilità di rovesci o temporali locali sulle zone montane e occasionali sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale. Temperature diurne in aumento rispetto a sabato. Venti deboli occidentali in quota, a regime di brezza lungo la costa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Lunedì 16

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature, con maggiori annuvolamenti di tipo cumuliforme a partire dalla tarda mattinata, specie sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Assenti nella prima metà della giornata, poi probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) sulle zone pedemontane e sulla pianura settentrionale, bassa (5-25%) altrove di precipitazioni, sparse o locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, massime in aumento sulle zone centrali e sud-occidentali, in calo in montagna e sulla pianura nord-orientale.

Venti: In quota dapprima deboli da sud-ovest, in successiva intensificazione fino a moderati a metà giornata e in rotazione fino a disporsi da nord-ovest nel pomeriggio; altrove deboli, a tratti moderati di direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Martedì 17

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, salvo sviluppo di cumuli pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; solo sulle zone prealpine, nelle ore pomeridiane probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi o rovesci.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime in aumento in montagna, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota deboli/moderati nord-occidentali; altrove variabili, a regime di brezza sul litorale, lungo la fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 18

Tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti più consistenti dalla tarda mattinata sulle zone centro-settentrionali dove potranno verificarsi delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Giovedì 19

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in diminuzione, massime in locale variazione.