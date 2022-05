Il Meteo in Veneto: condizioni anticicloniche fino a domani

MeteoWeb

“Condizioni in prevalenza anticicloniche fino a mercoledì con tempo in prevalenza stabile salvo maggiore variabilità sulle zone montane. Giovedì l’ingresso di una saccatura da nord-ovest porterà condizioni di tempo instabile/perturbato fino al mattino di sabato, in seguito graduale miglioramento. Le temperature massime subiranno un calo, anche marcato tra giovedì e venerdì, in ripresa sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane e pedemontane schiarite alternate ad annuvolamenti, anche consistenti, associati a probabili rovesci o locali temporali. Dalla sera ingresso di nuvolosità medio-alta sui settori più occidentali. Temperature massime in aumento. Venti a regime di brezza sulla costa; in quota deboli da sud-ovest.

Domani in prevalenza molto nuvoloso sulle zone montane. In pianura al mattino parzialmente nuvoloso, al pomeriggio nubi irregolari, anche consistenti, sui settori più occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove con maggiori tratti soleggiati su costa e pianura limitrofa.

Precipitazioni: Durante le ore centrali probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse su zone montane, pedemontane e più occidentali della pianura. Altrove generalmente assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 5 in prevalenza nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite in pianura al mattino, specie sulla costa.

Precipitazioni: Generalmente assenti al mattino. Dal pomeriggio aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di precipitazioni sulle zone montane, pedemontane e occidentali della pianura. Altrove le precipitazioni saranno generalmente assenti per buona parte della giornata e saranno possibili in serata sui settori centro-meridionali. Si tratterà di precipitazioni sparse con rovesci e locali temporali.

Temperature: Minime stazionarie in quota, in aumento altrove; massime in generale diminuzione.

Venti: In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso nel pomeriggio.

Venerdì 6 cielo in prevalenza molto nuvoloso con precipitazioni diffuse per buona parte della giornata salvo sui settori dolomitici dove potranno risultare anche assenti. Probabile diradamento/esaurimento delle precipitazioni su gran parte della regione dalla sera. Saranno probabili rovesci e temporali, specie sui settori meridionali della pianura. Temperature minime in aumento, massime in calo anche marcato. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali su costa e pianura limitrofa. In quota venti moderati da nord-ovest.

Sabato 7 variabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a locali, specie nella prima parte della mattinata e sui settori centro-orientali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa. Venti moderati dai quadranti orientali in pianura; in quota moderati settentrionali.