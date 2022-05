Meteo Veneto: domani rovesci e temporali, possibili fenomeni intensi

MeteoWeb

“Sabato 28 tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi, già dal primo mattino sulla pianura e dalle ore centrali su zone montane/pedemontane; non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Rinforzi di Bora, a tratti anche forte su costa e pianura limitrofa fino alla prima parte di domenica“: è quanto segnalano gli esperti di Arpav in relazione alla situazione meteo prevista domani in Veneto. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “fino a venerdì permangono condizioni di modesta variabilità sulle zone montane e pedemontane della regione per il continuo afflusso di aria di origine atlantica, con probabili precipitazioni sparse. Da sabato una depressione, con associata aria fredda, in avvicinamento da nord porterà precipitazioni anche diffuse, sparse e discontinue nella giornata di domenica sulle zone montane. E’ atteso inoltre un generale e sensibile calo delle temperature, specie domenica, e l’ingresso di venti di Bora nel fine settimana che soffierà anche tesa/forte sulle zone costiere. Da lunedì e fino a parte di martedì residua variabilità ma con ripresa delle temperature massime. In seguito nuova espansione sul Mediterraneo di un’area anticiclonica di origine africana che porterà un ulteriore aumento delle temperature“.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura al più con annuvolamenti locali. Su zone montane e pedemontane nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse sulle Dolomiti e locali su Prealpi e Pedemontana; si tratterà di piovaschi/rovesci/occasionali temporali. Non si esclude qualche locale fenomeno anche in pianura. Temperature massime in aumento con valori ancora superiori alla media del periodo. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota moderati dai quadranti occidentali.

Domani iniziale nuvolosità irregolare a tratti consistente, con schiarite; tendenza ad aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata fino a cielo molto nuvoloso/coperto nel corso del pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Nella notte/prime ore del mattino probabile prima fase di instabilità sui settori nord-orientali della pianura con primi temporali che potranno interessare anche parte della pianura centro-settentrionale. In seguito precipitazioni locali o discontinue in pianura mentre sulle zone montane saranno via via più frequenti. Al pomeriggio la probabilità di precipitazioni sarà quindi in generale aumento fino ad alta (75-100%) sui settori montani e centro-occidentali/meridionali della pianura, meno probabili altrove. Sono attesi piovaschi/rovesci/occasionali temporali, non esclusi locali fenomeni intensi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo risultare in calo in quota, massime in calo sensibile.

Venti: In pianura ingresso di venti di Bora già dal mattino con intensità moderata/tesa, nel corso del pomeriggio in rinforzo fino a risultare in prevalenza tesa/a tratti forte su costa e pianura limitrofa. I quota moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Domenica 29 al mattino in prevalenza nuvoloso, nel corso del pomeriggio diminuzione della nuvolosità con comparsa di schiarite via via più ampie specie in pianura, sui settori montani la nuvolosità tenderà ad essere irregolare alternata a schiarite.

Precipitazioni: Sulle zone montane saranno probabili deboli precipitazioni sparse (probabilità medio-alta 25-50%) con eventuali deboli nevicate intorno ai 1800/2100m. In pianura generalmente assenti.

Temperature: In sensibile calo in entrambi i valori.

Venti: In pianura Bora ancora tesa/a tratti forte fino a parte della mattina su costa e pianura limitrofa, moderata nell’entroterra; poi in prevalenza tesa sulla costa, debole/moderata nell’entroterra. In quota moderati orientali, tendenti a provenire da nord-ovest sulle Dolomiti nel pomeriggio.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Lunedì 30 permangono condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite. Saranno ancora possibili locali precipitazioni sulle zone montane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Martedì 31 residua variabilità fino a parte della giornata con nubi irregolari alternate a schiarite, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in ripresa, massime in ulteriore aumento. Precipitazioni generalmente assenti.