Meteo Veneto: maltempo e calo delle temperature nel weekend

Da sabato una depressione, con associata aria fredda, in avvicinamento da nord porterà precipitazioni sparse in pianura in Veneto, diffuse sulle zone montane, associate ad un generale e sensibile calo delle temperature, specie domenica, che si porteranno sotto la media del periodo. Faranno inoltre ingresso venti di Bora che soffierà anche tesa/forte sulle zone costiere. Da lunedì e fino a parte di martedì residua variabilità con nubi irregolari ma con ripresa delle temperature massime. In seguito nuova espansione sul Mediterraneo di un’area anticiclonica di origine africana che porterà un ulteriore aumento delle temperature.

Pomeriggio/sera di Sabato 28

Iniziali parziali schiarite sui settori meridionali e occidentali della pianura poi tendenza a generale aumento della nuvolosità irregolare, già presente altrove, fino a cielo molto nuvoloso nel corso del pomeriggio/sera. La probabilità di precipitazioni sarà in generale aumento fino ad alta (75-100%) specie sui settori montani e occidentali della pianura, a carattere più locale altrove. Sono attesi piovaschi/rovesci/occasionali temporali, non esclusi locali fenomeni intensi. Temperature massime in marcato calo. In pianura progressivo rinforzo dei venti di Bora fino a risultare in prevalenza tesi/a tratti forti su costa e pianura limitrofa in serata.

Domenica 29

Cielo: Al mattino in prevalenza nuvoloso, nel corso del pomeriggio diminuzione della nuvolosità con comparsa di schiarite via via più ampie, specie in pianura, sui settori montani la nuvolosità tenderà ad essere irregolare alternata a schiarite.

Precipitazioni: Sulle zone montane saranno probabili deboli o debolissime precipitazioni sparse (probabilità medio-bassa 25-50%) con eventuali deboli nevicate oltre i 2000 m sulle Dolomiti. In pianura generalmente assenti.

Temperature: In sensibile calo in entrambi i valori che si porteranno sotto la media del periodo.

Venti: In pianura Bora ancora tesa, a tratti forte fino a parte della mattina su costa e pianura limitrofa, moderata nell’entroterra; poi in prevalenza tesa sulla costa, debole/moderata nell’entroterra. In quota moderati orientali, tendenti a provenire da nord-ovest sulle Dolomiti nel pomeriggio.

Mare: Fino a parte della mattinata molto mosso poi mosso.

Lunedì 30

Cielo: Permangono condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite.

Precipitazioni: Saranno ancora possibili locali e sporadiche precipitazioni (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa sulle zone montane, stazionarie o in locale aumento in pianura. Valori ancora sotto la media del periodo.

Venti: Residui rinforzi di Bora nella notte fino al primo mattino sulla costa, in successiva attenuazione. In quota moderati o tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 31

Residua variabilità fino a parte della giornata con nubi irregolari alternate a schiarite, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane associati a possibili occasionali e locali precipitazioni. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 1

Tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso specie in pianura, sulle zone montane durante le ore centrali probabile intensificazione della nuvolosità cumuliforme con possibili rovesci o temporali associati. Temperature in ulteriore aumento e nuovamente superiori alla media del periodo. Venti di brezza sulla costa.