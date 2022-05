Meteo Veneto: piogge e calo termico

MeteoWeb

“L’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano è significativa per il periodo e si manifesta anzitutto col permanere sopra la media delle temperature. Sulle nostre zone però ci sarà l’occasione per contrasti con aria di origine atlantica nel corso di lunedì e con aria origine artica da mercoledì, che porteranno delle piogge e delle diminuzioni dei valori termici verso valori più consoni alla parte centrale di maggio“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi pomeriggio nuvolosità in aumento soprattutto su Bellunese, Trevigiano e Vicentino, dove saranno più probabili piovaschi/rovesci/temporali; di sera solo localmente residue piogge e da ovest nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso. Le temperature in prevalenza saranno senza variazioni di rilievo rispetto a domenica e quindi molto sopra la media, durante i temporali in calo anche sensibile rispetto a domenica verso valori anche sotto la media.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Pralpi di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì di notte saranno in calo leggero/moderato, di giorno generalmente senza variazioni di rilievo eccetto aumenti pomeridiani anche sensibili laddove piovoso il giorno precedente; valori sopra la media in modo moderato/sensibile.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da nord, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledì 18 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità in prevalenza bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, sulle zone montane e pedemontane di pomeriggio medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali sparsi.

Temperature: In calo, salvo aumenti di notte sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altorve con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 19 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature sulla pianura in calo e sui monti in aumento salvo diminuzioni notturne nelle valli.

Venerdì 20 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento eccetto cali di notte sulla pianura.