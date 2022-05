Meteo Veneto: rialzo termico e tempo via via più stabile

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo porterà un rialzo termico e tempo via via più stabile, anche se solo in parte soleggiato fino a mercoledì per la marginale influenza di correnti umide occidentali che determineranno degli annuvolamenti e la possibilità di qualche precipitazione. Da giovedì tempo soleggiato, ma più instabile al pomeriggio in montagna“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari. Non escluso qualche piovasco in montagna e localmente anche in pianura, specie in serata. Temperature diurne in ripresa, ma ancora con valori inferiori alla media del periodo. Venti moderati da nord-est in pianura, da sud-ovest in quota.

Domani residua variabilità nella prima metà di giornata, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di piovaschi sparsi e di qualche rovescio pomeridiano sulle zone montane, un po’ più probabile sulle Dolomiti.

Temperature: In aumento fino a valori prossimi alla media del periodo.

Venti: In quota deboli/moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura moderati da nord-est fino a metà giornata, variabili dal pomeriggio, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 1 inizialmente poco nuvoloso per nubi basse, con possibili riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle nelle ore più fredde; poi diradamento della nuvolosità ma con probabili cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Bassa (5-25%) probabilità di piovaschi sparsi fino al mattino e sulle zone montane di locali rovesci od occasionali temporali pomeridiani.

Temperature: In ulteriore aumento nei valori massimi, in locale variazione in quelli minimi.

Venti: In quota deboli/moderati sud-occidentali; altrove variabili, a prevalente regime di brezza lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 2 sereno o poco nuvoloso, specie in pianura, con maggiori annuvolamenti, a partire dalle ore centrali, sulle zone montane, dove saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature in aumento.

Venerdì 3 sereno o poco nuvoloso con tendenza all’aumento della nuvolosità medio-alta nella seconda parte della giornata, quando saranno possibili dei rovesci o temporali sulle zone montane. Temperature stazionarie o in ulteriore locale lieve rialzo.