Il Meteo in Veneto: rimonta anticiclonica da Sud/Ovest, temperature in aumento

“La circolazione ciclonica, che al momento è centrata sull’Italia meridionale e sulla nostra regione porta molte nubi con alcune fasi di precipitazioni oltre a una temporanea riduzione dell’escursione termica diurna, gradualmente si colma e lascia spazio a una rimonta anticiclonica da sud-ovest con rasserenamenti e temperature massime in aumento“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi prevale un’estesa copertura nuvolosa, pur con qualche parziale schiarita un po’ più probabile in pianura; precipitazioni da sparse a locali, comunque in diradamento a partire dalla pianura; non si esclude qualche occasionale temporale; limite delle nevicate indicativamente a 2100-2400 m.

Domani cielo inizialmente da coperto a molto nuvoloso, poi da nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso della regione e della giornata medio-alta (50-75%); si tratterà comunque di fenomeni sparsi, con dei rovesci o temporali, attesi più che altro sull’entroterra nel pomeriggio; limite delle nevicate indicativamente a 2200-2500 m.

Temperature: Le minime subiranno in quota un lieve calo, nelle valli contenute variazioni di carattere locale, in pianura un aumento perlopiù lieve; le massime aumenteranno, specie ad est.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sull’alta pianura dapprima deboli con direzione variabile e poi nord-orientali, deboli salvo temporanei moderati rinforzi; su bassa pianura e costa nord-orientali, deboli nelle prime ore e a fine pomeriggio, altrimenti moderati.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 9 moderata variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi, questi ultimi più presenti nel pomeriggio sulle zone interne per attività cumuliforme.

Precipitazioni: Probabilità in temporaneo aumento nelle ore diurne fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) su quelle costiere e bassa (5-25%) altrove per fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 2300-2600 m.

Temperature: Le minime subiranno in quota una contenuta diminuzione, altrove contenute variazioni di carattere locale; massime in aumento.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti orientali; nelle valli e sulla fascia pedemontana deboli con direzione variabile; altrove, in prevalenza deboli dai quadranti nord-orientali, salvo occasionali moderati rinforzi su bassa pianura e costa.

Mare: Poco mosso, anche quasi calmo dal pomeriggio.

Martedì 10 cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno ma anche alcuni addensamenti sulle zone montane e parte di quelle pedemontane, ove sarà possibile qualche piovasco o breve rovescio, eventualmente nevoso solo oltre 2500-2800 m; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti discretamente più significativi riguardo alle massime in quota.

Mercoledì 11 cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche vari addensamenti pomeridiani sulle zone montane, ove non sarà da escludere qualche locale piovasco o breve rovescio, eventualmente nevoso solo sulle cime più alte delle Dolomiti; per le temperature prevarrà un moderato aumento, salvo qualche lieve controtendenza delle minime in pianura.