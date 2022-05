Meteo Veneto: rischio di attività termo-convettiva pomeridiana in aumento

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo porterà giornate via via più calde, ma solo in parte soleggiate per la marginale influenza di correnti umide occidentali che determineranno degli annuvolamenti e la possibilità di qualche sporadica precipitazione. Con il passare dei giorni e il progressivo rialzo delle temperature, aumenterà in montagna il rischio di attività termo-convettiva pomeridiana“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane. Non esclusi piovaschi o rovesci in montagna e in serata localmente in pianura. Temperature in aumento fino a valori prossimi alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest; altrove variabili.

Domani inizio giornata poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse, con possibili riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle nelle ore più fredde; dal mattino nuvolosità in diradamento e sollevamento, con formazione di cumuli pomeridiani specie in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Bassa (5-25%) probabilità di qualche piovasco e sulle zone montane di locali rovesci od occasionali temporali pomeridiani.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo locali diminuzioni nei valori minimi. Temperature un po’ superiori alla norma.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali o sud-occidentali; altrove deboli variabili, salvo brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 2 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme nelle ore pomeridiane sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti; solo al pomeriggio sulle zone montane probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci o temporali.

Temperature: In aumento fino a valori superiori alla media del periodo.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; altrove deboli variabili, a regime di brezza sul litorale, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 3 poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e per cumuli pomeridiani sulle zone montane, dove saranno più probabili rispetto a giovedì dei rovesci o locali temporali. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Sabato 4 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili residui annuvolamenti entro il primo mattino e cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature stazionarie o in locale variazione nei valori minimi, in ulteriore rialzo le massime, specie in montagna.