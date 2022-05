Meteo Veneto: oggi ancora temperatura sopra la media

MeteoWeb

“L’estensione verso le nostre latitudini dell’Alta Pressione Subtropicale Africana è significativa per il periodo e si manifesta anzitutto col permanere sopra la media delle temperature. Tra mercoledì e giovedì tale estensione sarà meno marcata e sulle nostre zone ci sarà l’occasione per contrasti con aria proveniente da nord-ovest, il cui effetto principale sarà una diminuzione dei valori termici verso valori più consoni alla parte centrale di maggio con delle piogge più probabilmente su rilievi e zone limitrofe“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco/rovescio. Le temperature rispetto a lunedì avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili; valori sopra la media anche di molto.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità in prevalenza bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali; sui monti, sulla pedemontana di Treviso e sulle zone ad essa limitrofe di pomeriggio medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali sparsi.

Temperature: In calo, salvo aumenti notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a martedì; valori sopra la media, anche di molto più probabilmente nelle ore notturne.

Venti: Sulla pianura moderati e a tratti deboli da est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 19 sulla pianura parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio; sui monti in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso fino al primo mattino e di pomeriggio

Precipitazioni: Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco/rovescio di pomeriggio.

Temperature: Sulla pianura in calo e sui monti in aumento, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da est fino al mattino e da sud-est dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 20 on si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento eccetto diminuzioni notturne sulla pianura.

Sabato 21 in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio sui monti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia, temperature aumento.