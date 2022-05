Meteo Veneto: tempo stabile in pianura con temperature in ripresa

MeteoWeb

“La presenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo determina tempo in prevalenza stabile in pianura con temperature in ripresa fino a raggiungere valori anche superiori ai 30 gradi nelle zone più interne nel corso del fine settimana. Maggiore variabilità/instabilità sulle zone montane/pedemontane con probabilità di locali fenomeni convettivi nelle ore centrali. Lunedì probabile cedimento della pressione per l’approfondimento sulla Francia di una depressione che porterà una fase di instabilità sulla regione con rovesci e temporali sparsi su zone montane e parte della pianura“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di locali annuvolamenti cumuliformi in montagna, non si escludono locali piovaschi o rovesci sulle Dolomiti (probabilità bassa 5-25%). Temperature massime senza variazioni di rilievo e ancora ben superiori alla media del periodo. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

Domani un prevalenza ben soleggiato in pianura salvo possibili annuvolamenti irregolari al primo mattino, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso durante le ore centrali per sviluppo di modesti cumuli.

Precipitazioni: Assenti in pianura. Sulle zone montane saranno possibili locali rovesci/occasionali temporali (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in aumento e ben superiori alla media del periodo.

Venti: Deboli/moderati orientali sulla costa, deboli occidentali nell’entroterra. In quota al mattino deboli occidentali, in rinforzo e rotazione da nord-ovest nel corso del pomeriggio.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 21 in montagna al mattino sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio tendenza a sviluppo di cumuli, più frequenti e consistenti rispetto ai giorni precedenti. In pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso salvo possibili annuvolamenti irregolari sui settori nord-orientali nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Sulle zone montane dalle ore centrali probabili rovesci e temporali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in ripresa; massime in ulteriore aumento, in particolare sui settori meridionali e sud-occidentali della pianura dove i valori saranno ben superiori alla media.

Venti: In pianura deboli/moderati da ovest al mattino, da est nel pomeriggio, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 22 al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sui settori costieri, specie nord-orientali, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme, sulle zone montane e pedemontane, altrove sereno o al più poco nuvoloso. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta. Dalle ore centrali saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti. Temperature minime in ulteriore aumento in pianura, senza notevoli variazioni altrove; massime in lieve calo su zone montane e interne della pianura, altrove stazionarie. In pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota moderati/tesi da nord-ovest.

Lunedì 23 tempo instabile/a tratti perturbato con nubi irregolari anche consistenti e frequenti sui settori montani, pedemontani e occidentali della pianura associati a probabili rovesci e temporali già nel corso della mattinata; altrove minore nuvolosità con ampi tratti soleggiati e precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie in pianura, in calo su zone montane e pedemontane. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest.