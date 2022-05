Il Meteo in Veneto: tempo in prevalenza stabile, salvo modesta variabilità

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni si affermerà sulla regione un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest che porterà tempo in prevalenza stabile, salvo modesta variabilità sulle zone montane durante le ore centrali per sviluppo di attività cumuliforme. Le temperature massime aumenteranno, specie nei valori massimi, che si porteranno ben sopra la media del periodo. Venerdì parziale cedimento della pressione con tempo che diverrà più instabile sulle zone montane e in parte anche in pianura nel pomeriggio con probabili precipitazioni e calo termico“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle zone montane e pedemontane moderata variabilità/instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili precipitazione sparse anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 2400-2600 m. In pianura sereno o al più poco nuvoloso specie sulle zone pedemontane per annuvolamenti irregolari. Temperature massime in aumento. Venti in quota deboli dai quadranti orientali; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di annuvolamenti durante le ore centrali a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: In pianura assenti, sulle zone montane durante le ore centrali probabilità bassa (5-25%) di rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; altrove, in genere deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo.

Mercoledì 11 in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso durante le ore centrali per sviluppo di cumuli.

Precipitazioni: Non si escludono locali piovaschi o rovesci sulle zone montane durante le ore centrali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in ulteriore aumento.

Venti: Sulla costa brezze anche moderate durante le ore centrali, sulla pianura interna deboli variabili. In quota deboli occidentali.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Giovedì 12 al mattino sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio tendenza a sviluppo di addensamenti cumuliformi sulle zone montane e nord-orientali della pianura. Non si esclude qualche piovasco sulle zone montane durante le ore centrali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Venerdì 13 irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti, più frequenti dei giorni precedenti, che si alterneranno a schiarite, più ampie al mattino in pianura. Saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, già dal mattino sulle zone montane con tendenza ad estensione alle zone pedemontane e parte della pianura interna nel corso del pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in montagna, stazionarie in pianura.