Meteo Veneto: tempo variabile, instabilità nelle zone interne

“Sul nord Europa transita un’ampia saccatura d’aria fresca, che gradualmente nei prossimi giorni si spingerà fino all’Europa centrale; intanto il suo lembo meridionale mercoledì isola una depressione sulla Spagna, destinata a transitare verso il sud Italia; per la nostra regione ne consegue un periodo di tempo nel complesso variabile, a tratti anche instabile specie verso l’interno, ove più spesso sono probabili delle precipitazioni; clima diurno un po’ più fresco rispetto ai giorni scorsi, in particolare sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile o a tratti un po’ instabile, con alternanza di schiarite e addensamenti nuvolosi; alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili dal tardo pomeriggio su zone prealpine e pianura centro-settentrionale; possibilità di fenomeni localmente intensi.

Domani tempo variabile, a tratti anche instabile, con nubi più insistenti ed estese sulle zone montane; qualche schiarita in più sulle zone pianeggianti, comunque tendente un po’ ad estendersi probabilmente anche ai rilievi di sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulla costa, medio-alta (50-75%) sull’entroterra pianeggiante, alta (75-100%) sulle zone montane; si tratterà di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, da sparsi a diffusi e comunque via via più presenti dal mattino al tardo pomeriggio a partire dalle zone interne; possibilità di qualche locale fenomeno intenso.

Temperature: Le minime sulla pianura sud-orientale saranno stazionarie o in lieve aumento e altrove diminuiranno, specie in quota; massime perlopiù in leggera diminuzione.

Venti: In quota, da tesi a moderati sud-occidentali; su bassa pianura e costa, inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali, poi deboli e perlopiù dai quadranti orientali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 26 variabilità o a tratti probabile instabilità, con delle schiarite e addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna più significativi sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) in montagna, medio-alta (50-75%) sulla fascia pedemontana, bassa (5-25%) su costa e zone adiacenti, medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà fino al mattino di locali modeste piogge, poi specie nel pomeriggio di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale locali in pianura e sparsi in montagna.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane una diminuzione da lieve a localmente moderata, sulla fascia pedemontana contenute variazioni di carattere locale, altrove un aumento al più localmente moderato; massime generalmente in rialzo, al più lieve in pianura e moderato in montagna.

Venti: In quota deboli sud-occidentali, al più inizialmente moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, prevalentemente deboli dai quadranti orientali.

Mare: In genere poco mosso, ma tendente a divenire quasi calmo sottocosta.

Venerdì 27 tempo un po’ variabile, con significativi spazi di sereno e alcuni addensamenti nuvolosi specie dal pomeriggio sulle zone montane; più che altro sulle zone montane nel pomeriggio e sulla pianura nord-orientale di sera, sarà possibile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui su zone prealpine e pedemontane prevarranno gli aumenti, le massime generalmente saranno in contenuto aumento.

Sabato 28 tempo variabile, a tratti anche instabile, con alternanza di addensamenti nuvolosi e schiarite; probabili fasi di precipitazioni sparse, con rovesci e temporali; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno in modo localmente anche sensibile.