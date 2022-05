Meteo Veneto: temporali sui rilievi fino a domani

MeteoWeb

“Una depressione in avvicinamento da nord-ovest manterrà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali più probabilmente su rilievi e zone limitrofe e fino a giovedì. Da sabato altre piogge per una nuova depressione in avvicinamento da nord, inoltre generalizzato deciso abbassamento delle temperature“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi pomeriggio: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso; attese piogge estese sui monti mentre da sparse a locali sulla pianura andando da nord a sud, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali e non esclusi temporali intensi. Di sera: piovaschi/rovesci locali in esaurimento, nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Temperature in calo anche sensibile rispetto a martedì, sopra la media in modo leggero/moderato.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità in prevalenza bassa (5-25%) per piogge locali, di pomeriggio su pedemontana e zone limitrofe medio-bassa (25-50%) per piogge sparse e sui monti medio-alta (50-75%) per piogge diffuse. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, i temporali saranno più probabili di pomeriggio.

Temperature: Sulla pianura con andamento irregolare, sui monti in calo di notte e in aumento di giorno; differenze anche sensibili rispetto a mercoledì. Valori sopra la media in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 27 in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe dal pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali locali su rilievi e zone limitrofe dal pomeriggio.

Temperature: Di notte con andamento irregolare e di giorno in aumento, differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Sabato 28 nuvolosità in aumento con varie piogge più probabilmente dal pomeriggio, temperature con andamento irregolare fino al mattino e in calo dal pomeriggio.

Domenica 29 alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti, temperature in calo.