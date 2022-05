Meteo Veneto: tempo stabile nel weekend e temperature superiori alla media

MeteoWeb

“La presenza di un anticiclone di matrice africana sul Mediterraneo determina tempo stabile con temperature ben superiori alle medie del periodo anche nel fine settimana. Da lunedì si profila un cedimento della pressione con tempo instabile e rovesci/temporali sulle zone montane e, nei giorni seguenti, tempo più instabile anche in pianura“. Queste le previsioni di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, Servizio Meteorologico Veneto

Oggi in montagna presenza di cumuli e tratti di nubi alte; in pianura soleggiato salvo transito di nuvolosità medio alta. Sulle zone montane non si esclude qualche locale rovescio (probabilità molto bassa 10%). Temperature diurne in ulteriore lieve aumento, con valori ben superiori alla media sia nelle minime che nelle massime.

Domenica al mattino cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e parziale nuvolosità con schiarite in montagna; nel corso del pomeriggio un po’ di nuvolosità cumuliforme, sulle zone montane e pedemontane, e generale presenza di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Dalle ore pomeridiane saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane (30-40%), e qualche isolato fenomeno su quelle pedemontane (10-20%).

Temperature: Minime in lieve aumento, salvo stabili sulle Dolomiti; massime senza variazioni rilevanti.

Venti: In pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota moderati/tesi da ovest o nord-ovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì tempo in prevalenza instabile sui settori montani e pedemontani, con nuvolosità anche consistente; sulla pianura schiarite ed annuvolamenti, con maggiore nuvolosità dal pomeriggio e sulle zone occidentali.

Precipitazioni: Rovesci o temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, possibili già nella tarda mattinata, poi in attenuazione alla sera; probabile qualche locale rovescio anche sulla pianura, specie sul veronese.

Temperature: Valori minimi in aumento, massime stazionarie in pianura, in calo sui rilievi.

Venti: Deboli da est o nordest in pianura al mattino, moderati sulla costa; in seguito in rotazione da sudest, fino a tesi sulle zone orientali. In montagna rinforzo dei venti da sud-ovest, fino a tesi/forti in alta quota.

Mare: Da quasi calmo al mattino, in aumento fino a mosso in serata sulle zone meridionali.

Martedì tempo da soleggiato nelle prime ore a variabile/instabile durante la giornata, con maggiore nuvolosità su zone montane e pedemontane, e annuvolamenti parziali sulla pianura. Prime modeste precipitazioni sulle zone montane al mattino; dalle ore centrali rovesci o temporali più diffusi, in estensione anche sulla pianura. Temperature senza variazioni o in lieve calo nelle minime. Venti in montagna moderati/tesi da sud-ovest, fino a tesi/forti in alta quota; giornata ventilata anche in pianura, con venti moderati in prevalenza dai quadranti orientali.

Mercoledì tempo variabile/instabile con prevalenza di nuvolosità, ma anche qualche schiarita sulla pianura specie a est; probabili piogge sparse anche con locali temporali, sui rilievi, zone pedemontane e sulla pianura centro-occidentale, e con minore probabilità sulla pianura orientale e sul litorale. Temperature in calo, specie sulle zone montane e sulla pianura centro-occidentale. Venti meridionali forti in montagna a quote medio-alte.