Ministro turco: “le mine ucraine impediscono il passaggio delle navi con il grano”

Le mine marine ucraine impediscono il passaggio delle navi con il grano, ha affermato oggi il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, aggiungendo che è in corso la ricerca di una soluzione al problema. “Uno dei problemi per l’uscita sicura delle navi con il grano sono le mine marine, poste dall’Ucraina nella regione di Odessa. Un altro motivo è la possibilità di consegnare prodotti russi ai mercati”, ha detto Cavusoglu.

Cavusoglu ha affermato che le mine potrebbero essere tecnicamente rimosse entro 1-2 settimane e che deve essere istituito un meccanismo di controllo per affrontare le preoccupazioni di Russia e Ucraina. Ha anche detto che la Turchia e le Nazioni Unite stanno lavorando insieme sulla questione, aggiungendo che “le Nazioni Unite hanno una proposta: creare un gruppo di contatto a quattro vie composto da Nazioni Unite, Turchia, Russia e Ucraina. In linea di principio abbiamo detto ‘sì’. È nata l’idea di organizzare un incontro a livello tecnico. Su questo tema non è stato ancora raggiunto un consenso completo”.

Il Ministro turco ha dichiarato che ospiteranno le controparti di vari Paesi questa settimana e la prossima, poiché ha sottolineato che sono completamente concentrati sulla creazione di un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo su ordine del Presidente turco. “Ci concentreremo giorno e notte su ciò che è necessario fare per aprire questo corridoio. Questa è la questione più importante e prioritaria. Se verrà risolta, sarà compiuto un importante passo di rafforzamento della fiducia tra i due Paesi (Russia e Ucraina)”, ha aggiunto.

Funzionari occidentali e russi avvertono della crisi alimentare globale dovuta alla guerra in Ucraina e alle sanzioni. Russia e Ucraina, in quanto importanti esportatori di grano a livello globale, hanno detenuto una quota di circa il 30% nelle esportazioni mondiali di grano lo scorso anno. “Se Kiev risolve il problema dello sminamento dei porti, la Marina russa garantirà il passaggio senza ostacoli delle navi con grano nel Mediterraneo”, ha detto il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.