Missione Artemis: tutto pronto per la nuova prova generale del sistema di lancio

Conto alla rovescia per la nuova prova generale per il test a terra del sistema di lancio della missione Artemis della NASA: il 5-6 giugno il razzo Space Launch System verrà nuovamente trasportato fino alla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), le operazioni dovrebbero iniziare il 17 giugno per concludersi non prima del 19. Se il nuovo test avrà successo, l’Agenzia spaziale potrebbe autorizzare un primo volo di prova senza equipaggio con partenza ad agosto. Il test era già stato eseguito ad aprile, ma diversi problemi tecnici avevano costretto a sospenderlo (ad esempio relativi alla fornitura di azoto e alla temperatura dell’ossigeno).

La prova generale ha l’obiettivo di ricreare tutte le condizioni che precedono il lancio, compreso il caricamento del propellente liquido super-raffreddato: il conto alla rovescia si arresterà pochi secondi prima dell’ipotetica accensione dei motori. Gli ingegneri non sapranno con certezza se i problemi sono stati risolti fino a quando l’idrogeno liquido, alla temperatura di -252°C, non inizierà a fluire all’interno del razzo.

Space Launch System è il lanciatore più potente mai costruito per la NASA: è alto oltre 98 metri, con un peso (quando caricato con il propellente) di 2608 tonnellate.