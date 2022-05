Rompicapo cosmico per la NASA

MeteoWeb

La missione Voyager 1 della NASA, lanciata nel 1977, è passata in quello che gli scienziati chiamano Spazio interstellare nel 2012 e da allora continua ad andare avanti: il veicolo spaziale è ora a 23,3 miliardi di km dalla Terra. La sonda funziona ancora correttamente, ma gli scienziati della missione hanno recentemente notato dati errati relativi alla sua posizione nello Spazio che non hanno determinato allarmi o l’hanno fatta entrare in modalità provvisoria.

“Un mistero come questo è quasi all’ordine del giorno in questa fase della missione Voyager,” ha spiegato Suzanne Dodd, project manager per Voyager 1 e il suo gemello, Voyager 2, presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “I veicoli spaziali hanno entrambi quasi 45 anni, il che è molto al di là di quanto previsto dai pianificatori della missione“. “Siamo anche nello Spazio interstellare, un ambiente ad alta radiazione in cui nessun veicolo spaziale ha mai volato prima“.

Il problema ha a che fare con il sistema di articolazione e controllo dell’assetto di Voyager 1, o AACS, che mantiene l’orientamento corretto del veicolo spaziale e della sua antenna. L’AACS sembra funzionare bene, dal momento che il veicolo spaziale sta ricevendo comandi, agendo su di essi e inviando dati scientifici sulla Terra con la stessa potenza del segnale del solito. Tuttavia, l’AACS sta inviando dati di telemetria errati.

La NASA non ha specificato quando è iniziato il problema o quanto tempo è durato. L’agenzia afferma che il team di Voyager continuerà a indagare sul problema e tenterà di risolverlo o di adattarsi a esso. È un processo lento, dal momento che un segnale dalla Terra impiega attualmente 20 ore e 33 minuti per raggiungere Voyager 1 e ricevere la risposta del veicolo spaziale comporta lo stesso ritardo.

La sonda gemella Voyager 2, anch’essa lanciata nel 1977, si sta comportando normalmente, ha precisato la NASA. La potenza che il gemello può produrre è sempre in calo e i membri del team della missione hanno spento alcuni componenti per risparmiare energia, misure che sperano manterranno le sonde funzionanti almeno fino al 2025.

“Ci sono alcune grandi sfide per il team di ingegneri,” ha affermato Dodd. “Penso però che se c’è un modo per risolvere questo problema con l’AACS, il nostro team lo scoprirà“.