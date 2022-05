L’uso di modelli climatici “troppo caldi” esagera gli impatti del riscaldamento globale

MeteoWeb

Uno studio suggerisce che le precipitazioni artiche diventeranno dominanti negli anni ’60 del 2000, decenni prima del previsto. Un altro afferma che l’inquinamento atmosferico causato dagli incendi boschivi negli Stati Uniti occidentali potrebbe triplicare entro il 2100. Un terzo afferma che l’estinzione oceanica di massa potrebbe arrivare in pochi secoli.

Tutti e tre gli studi, pubblicati lo scorso anno, si basano sulle proiezioni del futuro prodotte da alcuni dei modelli climatici di prossima generazione del mondo. Ma anche i modellisti riconoscono che molti di questi modelli hanno un problema evidente: prevedono un futuro che diventa troppo caldo e troppo in fretta. Lo si legge in un articolo pubblicato su Science, che riprende un articolo pubblicato da un gruppo di scienziati sulla rivista Nature.

Sebbene i modellisti si stiano adattando a questa realtà, i ricercatori che utilizzano le proiezioni del modello per misurare gli impatti dei cambiamenti climatici devono ancora seguire l’esempio. Alcuni ricercatori temono che questo abbia portato ad una sfilza di risultati “più veloci del previsto” che minacciano di minare la credibilità della scienza del clima.

Gli scienziati devono essere molto più esigenti nel modo in cui utilizzano i risultati dei modelli, sostiene il gruppo di scienziati del clima su Nature. I ricercatori non dovrebbero più utilizzare semplicemente la media delle proiezioni di tutti i modelli climatici, che possono portare a temperature globali entro il 2100 fino a 0,7°C più alte rispetto ad una stima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Dobbiamo utilizzare un approccio leggermente diverso. Dobbiamo allontanarci dall’idea ingenua di democrazia dei modelli”, afferma Zeke Hausfather, responsabile della ricerca sul clima presso la società di servizi di pagamento Stripe e autore principale dell’articolo pubblicato su Nature. Hausfather e colleghi, invece, chiedono la meritocrazia dei modelli, dando la priorità, a volte, ai risultati di modelli noti per avere tassi di riscaldamento più realistici.

L’effetto serra riscalda ancora il pianeta. Il ghiaccio si sta sciogliendo, i mari si stanno alzando e la siccità sta diventando più frequente in alcune aree. Ma i modelli non sono perfetti, dice Kate Marvel, scienziata del clima presso il Goddard Institute for Space Studies della NASA e coautrice del commento. “Non sono sfere di cristallo”.

Il problema dei modelli troppo caldi è sorto nel 2019 dal Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), che combina i risultati dei modelli mondiali in anticipo rispetto ai principali report IPCC che escono ogni 7 o 8 anni. Nei precedenti cicli di CMIP, la maggior parte dei modelli prevedeva una “sensibilità climatica” – il riscaldamento previsto quando l’anidride carbonica atmosferica è raddoppiata rispetto ai tempi preindustriali – compresa tra 2°C e 4,5°C. Ma per il round CMIP6 del 2019, 10 modelli su 55 avevano sensibilità superiori a 5°C, una netta differenza. I risultati erano anche in contrasto con uno studio fondamentale che evitava i risultati della modellazione globale e si basava invece su record paleoclimatici e osservativi per identificare la sensibilità climatica della Terra. È emerso che il valore è compreso tra 2,6°C e 3,9°C. La divergenza nelle stime di sensibilità è un “esempio che fa riflettere sulla complessità del sistema climatico“, afferma Christopher Field, uno scienziato del clima della Stanford University.

Da allora i ricercatori hanno rintracciato le cause dei modelli troppo caldi, che includono quelli prodotti dal National Center for Atmospheric Research, dal Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, dal Met Office del Regno Unito e da Environment and Climate Change Canada. Spesso le cause si riferiscono al modo in cui i modelli riproducono le nuvole; un risultato è stato l’eccessivo riscaldamento previsto ai tropici.

L’IPCC ha cercato di compensare questo problema l’anno scorso quando ha pubblicato il suo primo rapporto del gruppo di lavoro, che copre le basi fisiche del cambiamento climatico. L’IPCC ha classificato i modelli sulla loro abilità nel catturare le temperature storiche passate. Quindi, ha utilizzato i modelli abili per produrre le sue proiezioni ufficiali di “riscaldamento valutato” per diversi scenari di emissioni di combustibili fossili. Quando si è trattato di studiare i cambiamenti futuri della Terra, l’IPCC ha riportato i risultati di tutti i modelli basati sul grado di riscaldamento: 1,5°C, 2°C, 3°C. Ciò ha consentito di utilizzare informazioni utili dai modelli caldi, anche se raggiungono quelle soglie troppo velocemente.

Sebbene l’IPCC abbia accettato la sfida, non ha svolto un ottimo lavoro nel raccontare a tutti il ​​problema reale, afferma Hausfather, che è anche coautore dell’IPCC. “Un gran numero di nostri colleghi non aveva idea che l’IPCC avesse fatto questo”, dice. E da allora, decine di studi pubblicati hanno utilizzato proiezioni basate sulla media grezza di tutti i modelli CMIP6. I risultati, osservano, sono spesso “peggiori” rispetto alle proiezioni dell’IPCC e ciò ha attirato l’attenzione di coloro che non sono consapevoli dei problemi alla base dei modelli.

I ricercatori sull’impatto climatico devono emulare i passi compiuti dall’IPCC, affermano Hausfather e i suoi coautori. In primo luogo, dovrebbero evitare i dubbi scenari basati sul tempo e invece enfatizzare gli effetti di livelli specifici di riscaldamento globale, indipendentemente dalla data in cui tali livelli vengono raggiunti. I ricercatori dovrebbero pensare di andare ancora oltre ed esaminare se alcuni modelli hanno, ad esempio, grandi bias regionali, afferma Reto Knutti, scienziato del clima presso l’ETH di Zurigo che ha chiesto “la meritocrazia dei modelli” per più di un decennio. Man mano che sempre più progettisti e scienziati esterni si rivolgono a queste proiezioni, dovrebbero prima assicurarsi di consultare un esperto di modelli climatici. “Dato che questi risultati guidano l’adattamento climatico e investimenti di miliardi di dollari, sembra uno sforzo che vale la pena fare“, afferma Knutti.