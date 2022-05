Molari di una bambina del Pleistocene trovati in Laos: Denisovan o Neanderthal?

MeteoWeb

Un molare, proveniente da un esemplare di ominide del Pleistocene medio, che è stato trovato nella grotta di Tam Ngu Hao 2 in Laos è descritto in un documento di Nature Communications. Il dente potrebbe appartenere a una giovane donna Denisovan e potrebbe aiutare la nostra comprensione della storia della popolazione del sud-est asiatico.

Gli ominidi Denisovans o Denisova sono una specie o sottospecie estinta di umani arcaici che si estendevano in tutta l’Asia durante il Paleolitico inferiore e medio. I Denisovani sono conosciuti da pochi resti fisici e, di conseguenza, la maggior parte di ciò che si sa su di loro proviene da prove del DNA. Nessun nome formale di specie è stato loro assegnato, in attesa di materiale fossile più completo.

La presenza di ominidi nel sud-est asiatico continentale è principalmente compresa da scarsi registri di strumenti in pietra e scarsi resti umani. Non è noto se uno o più lignaggi umani esistessero o coesistessero nell’Asia meridionale. L’analisi genetica ha suggerito che alcune popolazioni del sud-est asiatico conservano un’ascendenza denisoviana, ma la gamma geografica dei denisoviani rimane dibattuta.

Fabrice Demeter, Clément Zanolli, Laura Shackelford e colleghi descrivono un molare trovato nella grotta calcarea Tam Ngu Hao 2 (Grotta Cobra) nelle montagne annamite del Laos. La grotta comprendeva anche resti fossili di animali, come rinoceronti, tapiri e cervi sambar. Gli autori hanno utilizzato una serie di metodi di datazione e stimano che il sedimento che circonda il dente abbia un’età compresa tra 164 e 131 mila anni. Gli autori indicano che il molare non è stato indossato e ha completato lo sviluppo solo di recente. Suggeriscono che l’individuo avesse un’età compresa tra 3,5 e 8,5 anni al momento della morte. Hanno analizzato le proteine ​​nel dente insieme alla sua morfologia e suggeriscono che provenga dal genere Homo e indicano inoltre che l’individuo era di sesso femminile. Hanno confrontato la morfologia interna ed esterna di questo molare con altri ominidi, inclusi i Neanderthal, gli esseri umani recenti e l’Homo erectus, utilizzando la morfometria geometrica (statistica della forma tridimensionale) e suggeriscono che molto probabilmente è Denisovan.

Sebbene gli autori non possano escludere il molare appartenente a un Neanderthal, suggeriscono che la sua somiglianza con un esemplare denisoviano di Xiahe, in Cina, supporta le loro scoperte. Il molare amplia la nostra comprensione delle dispersioni degli ominidi attraverso l’Asia e dimostra che questa regione era un punto caldo per il genere Homo, concludono.

La grotta

La grotta Cobra si trova nella provincia di Huà Pan, nel nord-est del Laos, a circa 260 km a nord-est di Vientiane. La torre carsica in cui si forma la grotta si trova sul lato sud-orientale della montagna P’ou Loi e si trova 20 m a nord della strada da Na Phit a Muang Kout. Si tratta di un carsico di 66 m; la rete ha due livelli con un certo numero di gallerie minori L’ingresso principale si affaccia sulla strada e sulla pianura alluvionale ad un’altezza di 34 m. Un’altra grotta (Tam Ngu Hao 1, Balcony Cave) si trova a circa 10 m sotto l’ingresso principale della Cobra Cave e vi sono stati rinvenuti numerosi strumenti in pietra hoabiniani ancora inediti sebbene simili a quelli identificati nel vicino rifugio roccioso Tam Hang. L’insieme litico della Grotta del Balcone è misto a frammenti di conchiglie d’acqua dolce e alcuni molluschi terrestri su due livelli di occupazione, di cui il più antico risale a 5000 anni fa. Cobra Cave è stata identificata per la prospezione nel dicembre 2018.

Durante più visite alla grotta tra il 2018 e il 2020, la sequenza geologica e sedimentaria è stata studiata in dettaglio e sono stati prelevati campioni per la micromorfologia, la datazione e il recupero fossile. Il basamento del sito è costituito da un granito paleozoico e diorite ricoperto da formazione sedimentaria diffusa. Questa formazione è debolmente metamorfica e caratterizzata da peliti, limtiti e arenarie arcosiche da grigie a gialle, attribuite principalmente al Siluriano, forse con qualche roccia di origine devoniana. La formazione calcarea carsica che ospita la grotta è costituita da un massiccio pluridecametrico carbonato sparitico grigio scuro senza intercalazione marnosa contenente resti crinoidali e fossili tetracorali.