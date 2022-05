Forti temporali in Molise: grandine come palle da golf sul Volturno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono ancora in atto in alcune zone del Centro-Sud, in particolare in Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Un temporale di forte intensità ha colpito l’area del Volturno, in provincia di Isernia, tra Rocchetta a Volturno, Scapoli e Colli al Volturno, scaricando grandine di dimensioni notevoli che ha provocato danni all’agricoltura. I chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di palline da golf nella zona tra Venafro e Colli al Volturno, ricoprendo le strade di bianco, con conseguenti disagi sulle strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Un’intensa attività temporalesca ha colpito anche al confine tra Puglia e Basilicata, dove si registrano anche locali grandinate. Le campagne a ovest di Cerignola, nel Foggiano, sono state imbiancate dalla grandine.

Sul fronte piogge, segnaliamo 25mm a Frosolone, 24mm a Fragnete, 20mm a Monteroduni, tutte in provincia di Isernia.

