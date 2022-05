Quattro morti in un mese a Mestre per overdose

MeteoWeb

Quello di giovedì è il quarto caso di morte per overdose a Mestre nel E’ accaduto ieri intorno alle 14 un 50enne è morto in via Dante all’altezza del civico 121, a Mestre. Quando è stato trovato nel parcheggio abbandonato nei pressi della sottopasso della stazione ferroviaria non era ancora morto. Ad individuarlo sono stati gli agenti di una volante che gli hanno subito pratica il massaggio cardiaco, ma è stato inutile. Come inutili, purtroppo, sono state le cure dei Sanitari del Suem non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Accanto al corpo è stata rinvenuta la siringa che poco prima l’uomo aveva usato per iniettarsi la sostanza stupefacente.

I quattro casi di morte non sono però gli unici eventi registrati di overdose a Mestre nelle ultime settimane. Oltre a questi, infatti, è necessario mettere in conto anche altri casi che non sono risultati fatali grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.