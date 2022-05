Morto all’improvviso nel sonno Manfredi della Gherardesca

MeteoWeb

Addio al Conte Manfredi della Gherardesca, terzogenito di Guelfo della Gherardesca. Manfredi, che avrebbe compiuto 61 anni il 5 agosto, era appena rientrato da un viaggio all’estero: si è spento nel sonno a Castello della Gherardesca. Mercante d’arte molto conosciuto e apprezzato a livello internazionale, era un cultore del bello e appassionato di musica.

La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto immenso nella famiglia e in tutti quelli che lo conoscevano. Manfredi, sposato con la principessa di origine bavarese Dora Lowenstein, lascia i due figli Aliotto e Margherita. “Mio fratello era un artista, un uomo che ha fatto valere il nome della famiglia all’estero. Ha dato impulso al nostro nome, interpretando la parte cristiana della famiglia che io non sono riuscito a fare. Un fratello buono, per la distanza fisica, io a Milano e lui in giro per il mondo, non ci siamo potuti vivere più di tanto. Ora era il momento in cui potevano stare insieme, invece se n’è andato”, ha detto Gaddo della Gherardesca.

Dal 2000, Manfredi della Gherardesca era managing director presso MDG Fine Arts and Interiors. Prima aveva diretto per anni la sezione Italia della casa d’aste Sotheby. Amava viaggiare per il mondo ed immortalare tutte le bellezze architettoniche, pittoriche e scultoree ma quando poteva, tornava sempre a casa in Toscana, legato, come i fratelli, all’Alta Maremma e al Castello della Gherardesca.

I funerali si terranno nei prossimi giorni.