Elon Musk vola in Brasile e incontra Bolsonaro: focus sulla foresta dell’Amazzonia

MeteoWeb

Il miliardario Elon Musk è volato in Brasile venerdì per incontrare il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro e svelare un progetto per collegare migliaia di scuole amazzoniche a Internet ed espandere il monitoraggio satellitare della foresta pluviale. L’incontro è avvenuto in un hotel di lusso a Porto Feliz, a circa 100 chilometri (60 miglia) da San Paolo, alla presenza di dirigenti di diverse società brasiliane. “Super entusiasta di essere in Brasile per il lancio di Starlink per 19.000 scuole non collegate nelle aree rurali e il monitoraggio ambientale della Amazzonia!” ha twittato Musk del progetto. Nei commenti fatti durante l’incontro, i cui frammenti sono stati condivisi sui social media, il CEO di SpaceX e Tesla ha affermato che il progetto sarebbe “davvero buono” per “la deforestazione… per motivi educativi e ambientali”. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’accordo e i giornalisti sono stati tenuti a distanza dalla sede dell’incontro. La distruzione dell’Amazzonia è aumentata notevolmente sotto il governo di Bolsonaro, accusato di promuovere l’impunità per i minatori d’oro, gli agricoltori e i trafficanti di legname che liberano illegalmente la foresta pluviale. Il presidente, però, ha affermato venerdì che il nuovo progetto rivelerebbe la “verità” sullo stato dell’Amazzonia: “l’esuberanza di questa regione, come viene preservata da noi”. Gli esperti sottolineano che ci sono già progetti in atto per monitorare la deforestazione brasiliana. “Ciò che manca è l’azione, non il monitoraggio”, ha affermato Tasso Azevedo, coordinatore di Mapbiomas, un consorzio di ONG, università e startup che fa esattamente questo lavoro con le immagini satellitari secondo quanto riporta l’agenzia France Presse.