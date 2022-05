Nasce ESPAD Data Portal, la piattaforma europea sugli adolescenti a rischio

MeteoWeb

È stato lanciato dall’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) un nuovo strumento di data explorer, sviluppato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc), che consente l’accesso ad oltre 20 anni di dati ESPAD sul consumo di sostanze e altri comportamenti a rischio tra gli studenti di 15-16 anni. ESPAD è il più grande progetto di ricerca internazionale del genere e riunisce gruppi di ricerca indipendenti provenienti da oltre 40 paesi europei. “Abbiamo fortemente voluto sviluppare questo portale open data, non solo per consentire il libero accesso multilivello ma anche per valorizzare l’eccezionale raccolta di dati che ESPAD ha prodotto al fine di monitorare fenomeni di rilevanza sanitaria e sociale per la formulazione delle politiche di prevenzione”, commenta Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca Cnr-Ifc e coordinatrice del progetto. Il nuovo strumento contiene i dati raccolti tra il 1995 e il 2019, ed è sviluppato per renderli disponibili a una vasta gamma di soggetti interessati: dalla popolazione in generale, a giornalisti e insegnanti, enti governativi, associazioni, enti no profit, per arrivare agli esperti di prevenzione e ai ricercatori. Il portale è liberamente consultabile al link https://data.espad.org

La nuova piattaforma offre agli utenti l’accesso alle informazioni su tre livelli. Il primo è nella homepage, dove si possono consultare mappe e grafici interattivi, gli ultimi risultati e le nuove tendenze in tema di sostanze e comportamenti a rischio. Il secondo livello, utilizzando la ricerca per parole chiave, permette di esplorare tutte le domande dei questionari ESPAD, il numero dei rispondenti e la frequenza delle risposte per anno, Paese e sesso. Il terzo livello è la ricerca avanzata, l’esplorazione approfondita per gli utenti più esperti, che possono analizzare e visualizzare i dati utilizzando una vasta gamma di parametri, salvare le loro ricerche e scaricare i risultati. Per la consultazione di questa area è necessaria una registrazione gratuita. I dati sono visualizzati esclusivamente in forma aggregata, così da garantire l’anonimato, e sono visualizzabili mediante grafici misure statistiche specifiche, ad es. distribuzione delle frequenze e misure di prevalenza. “Il portale offre una panoramica unica dei dati disponibili sui giovani, sul consumo di sostanze e sui comportamenti a rischio in Europa ed è progettato per avvicinare lo studio ESPAD a coloro che desiderano saperne di più sul progetto, colmando così il divario tra ricerca e pratica”, conclude Molinaro.

Per usufruire in maniera semplice ed immediata della piattaforma, è stato realizzato sempre da Cnr-Ifc il video informativo