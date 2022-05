Nato: la Croazia si oppone all’entrata della Finlandia

MeteoWeb

Il Presidente della Croazia, Zoran Milanović, che ha partecipato alla celebrazione della Giornata della città di Vukovar, ha rilasciato diverse dichiarazione ai media: “Finlandia nella Nato? Porrò il mio veto. Hanno detto che insieme a un avvocato ho manipolato Gotovina, Cermak e alcuni altri generali come fossero degli idioti, e poi ieri hanno affermato che ero favorevole all’espansione della Nato anche prima dell’attacco della Russia all’Ucraina. Certo che l’ho fatto, ma espansione in Ucraina e Moldova, Georgia. Ma nessuno ha menzionato Svezia e Finlandia. Di cosa dobbiamo parlare“, ha detto Milanović.

Milanović ha dunque dichiarato che in occasione del prossimo summit dell’Alleanza Atlantica voterà con un no all’entrata della Finlandia, e questo “finché non sarà risolto il problema della legge elettorale in Bosnia ed Erzegovina che favorisce uno dei tre popoli costituzionali, a scapito dei croati”. “Siamo di fronte a un Esecutivo di traditori, che fanno gli interessi del popolo croato in Bosnia ed Erzegovina, che chiede poco, ossia che vengano rispettati i diritti minoritari”, ha spiegato il Presidente Milanović, “Io non voglio essere simpatico a Bruxelles, dove siedono dei personaggi inutili. Come un diavolo, perseguiterò qualsiasi peccatore favorevole. Abbiamo un lato che è infido, le persone con motivazioni private, in più mi odiano. Dovrà spiegarlo al pubblico. Quella sarà la pressione sulla Croazia, questi sono stati acquistati“, ha detto Milanović.