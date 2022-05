Nepal: ritrovato il relitto dell’aereo scomparso

MeteoWeb

Ritrovato il relitto dell’aereo scomparso in Nepal con 22 persone a bordo (19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio): lo ha confermato un funzionario dell’esercito nepalese. Le autorità hanno diffuso una foto con i resti del velivolo sparsi sul fianco di una montagna. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali sopravvissuti né altri dettagli.

“Una squadra di ricerca ha localizzato il relitto dell’aereo e ha condiviso una foto. Altre squadre si stanno dirigendo lì in modo che possiamo ottenere dettagli,” ha affermato il portavoce dell’esercito del Nepal Narayan Silwal.

Silwal ha affermato che il luogo dell’incidente si trova in un’area chiamata Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato dalla città di Pokhara (Nepal centro-occidentale) alle 09:55 di ieri ora locale (le 06:10 in Italia) prima di perdere il contatto radio.