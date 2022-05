Paura a New York: fulmine colpisce il One World Trade Center, “come una bomba”

MeteoWeb

Risveglio di soprassalto per migliaia di newyorkesi stamattina. Poco prima delle 6, è stata udita quella che sembrava una forte esplosione, come fosse una bomba. Poi è emerso che si è trattato di un potentissimo fulmine che aveva colpito il One World Trade Center, il sesto grattacielo più alto al mondo con i suoi 417 metri (antenna compresa).

Il momento è stato catturato dalle webcam dei servizi meteorologici, che mostrano una lunga linea di luce sull’antenna in cima al One World, il grattacielo costruito a downtown di Manhattan, vicino all’area dove una volta c’erano le Torri Gemelle. La foto, social benché confusa a causa del maltempo in atto, è diventata virale sui social.