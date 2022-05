New York si ferma per ammirare il “Manhattanhenge” | FOTO

MeteoWeb

Ai residenti e i visitatori della Grande Mela è riservato uno spettacolo mozzafiato tra i grattacieli in questo periodo: si tratta del “Manhattanhenge“, cioè il tramonto del Sole tra gli edifici, avvenuto domenica 29 maggio (previsto anche lunedì 30 maggio), che si può ammirare in particolare sulla 14ª, 23ª, 34ª, 42ª e 57ª strada. Il fenomeno si verifica due volte l’anno quando la nostra stella, al tramonto, si allinea con le strade orientate da Est a Ovest di New York City, meteo permettendo. La prossima opportunità sarà il 12 e il 13 luglio, secondo EarthSky. “Gli spettatori possono anche assistere al fenomeno dal Tudor City Overpass a Manhattan, o da Hunter’s Point South Park a Long Island City, nel Queens,” ha affermato EarthSky. “Indipendentemente da dove guardi il tramonto,” ha aggiunto EarthSky, “assicurati di essere il più a Est possibile, mantenendo il New Jersey sullo sfondo attraverso il fiume Hudson, per accentuare l’effetto“.

Il nome “Manhattanhenge” deriva da “Stonehenge“, il famoso monumento neolitico inglese le cui pietre di sarsen e l’orientamento con punti di riferimento nell’area circostante hanno lo scopo di riflettere i movimenti del Sole.

Molti ambienti urbani hanno lo stesso effetto del Manhattanhenge ad un certo punto dell’anno, a causa dell’orientamento del Sole rispetto agli edifici. Ciò perché la posizione del tramonto sull’orizzonte cambia sempre a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto alla nostra orbita. La griglia della città di Manhattan tende ad essere 29° a est del Nord per riflettere l’orientamento dell’isola.

“In questo periodo dell’anno – tra l’equinozio di marzo e il solstizio di giugno – il punto del tramonto si sposta ogni giorno verso Nord sull’orizzonte visto da tutto il mondo,” ha affermato EarthSky. “È il percorso del Sole che si sposta verso Nord che determina l’estate nell’emisfero settentrionale e l’inverno nell’emisfero australe, è il percorso mutevole del Sole che offre alle persone vari allineamenti del tramonto con punti di riferimento familiari“.