“Non uccidete le mosche, pericolo per il pianeta”: l’allarme lanciato dagli esperti

Con l’avvicinarsi dei mesi estivi, è probabile che nelle nostre case vedremo più mosche, vespe e api. Quando c’è il sole, le finestre e le porte sono spesso aperte e questo può portare un certo numero di creature alate a entrare nella nostra casa, che sia appartamento o meno e, in maniera alquanto fastidiosa ci restano a lungo, senza più trovare la via d’uscita.

Questa estate, tuttavia, potremmo vedere meno mosche e vespe che mai entrare a ronzarci intorno alla testa. Il che non è positivo. Anzi, sarebbe meglio non uccidere gli insetti, anche quando diventano un po’ fastidiosi. E’ questo l’allarme lanciato dagli esperti di Examiner Live, in Gran Bretagna. Un nuovo studio ha infatti rivelato che la popolazione di insetti volanti nel Regno Unito è diminuita fino al 60% negli ultimi 20 anni.

Gli enti di beneficenza per la conservazione Buglife e Kent Wildlife Trust hanno chiesto ad un campione di individui britannici di contare il numero di insetti schizzati contro le targhe dei loro veicoli, come riferisce il Museo di storia naturale, e lo hanno confrontato con uno studio simile del 2004. Hanno scoperto che i conteggi erano i più bassi in Inghilterra, dove sono stati registrati il ​​65% di insetti in meno, e meno in Scozia, che ha registrato un calo del 28%.

Paul Hadaway, direttore della conservazione del Kent Wildlife Trust, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a un calo del numero di insetti, che riflette le enormi minacce e la perdita di fauna selvatica in tutto il paese. Questi cali stanno avvenendo a un ritmo allarmante e senza un’azione concertata per affrontarli: si prospetta un futuro rigido. Insetti e impollinatori sono fondamentali per la salute del nostro ambiente e delle nostre economie rurali“.

Il Museo di Storia Naturale continua a dipingere un quadro piuttosto cupo di quanto gravemente sarà colpito il nostro pianeta se continuiamo a vedere diminuire il numero di insetti: “Il calo degli insetti colpisce tutti i principali gruppi. Nei prossimi decenni, ben il 40% delle specie del mondo potrebbe estinguersi, comprese api, formiche e farfalle. Questi insetti rappresentano alcuni dei più significativi impollinatori delle piante. Sebbene le piante siano impollinate in molti modi diversi, le colture impollinate dagli insetti come mele, pere, cetrioli, angurie e mandorle diventeranno significativamente meno produttive senza impollinatori e potrebbero fallire del tutto. L’impatto della perdita di insetti va ben oltre le nostre scorte di cibo, tuttavia, poiché verranno colpiti anche animali come gli uccelli che dipendono da loro per il cibo“.

Molti utenti social, in passato, hanno condiviso le loro tecniche per uccidere gli insetti volanti a casa, anche con trappole, racchette elettriche e carta moschicida appiccicosa, o mettendoci sopra i loro gatti. Ma di fronte a cifre così sorprendenti, secondo gli esperti la soluzione migliore potrebbe essere quella di scacciare mosche e vespe all’esterno piuttosto che ucciderle.

Invece di uccidere gli insetti, suggeriscono, si potrebbe allestire una casa degli insetti in giardino, ad esempio. Altri suggerimenti includono la falciatura del prato meno regolarmente (poiché l’erba più lunga fornisce una casa per più insetti) e la creazione di pile di tronchi per gli scarafaggi.