È una notte tropicale al Nord: +27°C a Monza, +26°C a Torino | LIVE

MeteoWeb

Dopo temperature ben oltre i +30°C di oggi, al Nord Italia è una notte caldissima, come se fossimo in piena estate. Sono tantissime le località che superano i +25°C, soprattutto al Nord-Ovest. In questo momento, infatti, si registrano +27°C a Monza, +26°C a Milano, Brescia, Mantova, Cremona, Torino, Modena, Piacenza, +25°C a Bologna, Verona, Padova, Vicenza, Mestre, Trento, Bolzano, Como, Lecco, Crema, Vercelli, Novara, Biella, Aosta.

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da temperature molto alte per il periodo a causa dell’ondata di caldo in atto provocata dall’anticiclone africano.