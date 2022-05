Nucleare, Conte: “bene il no della Germania. E’ tempo di essere green sul serio”

MeteoWeb

“L’opposizione tedesca all’atto” dell’Ue sul nucleare “è un ottimo segno per tutti i cittadini europei. Il nucleare non è una fonte di energia che guarda al futuro dell’Europa“. E’ quanto dichiarato dal leader del M5s Giuseppe Conte in un tweet dove aggiunge: “il M5s Europa è determinato a cambiare: e’ tempo di essere green, sul serio“.

“Da mesi – sostiene Conte in un post su Facebook – il Movimento 5 Stelle dice chiaramente che nucleare e gas non sono le energie su cui investire le risorse dei cittadini europei per costruire un futuro diverso fatto di sostenibilità, tutela ambientale e sicurezza. Nessuno nega che il gas sia una fonte energetica necessaria in questa fase di transizione verso le rinnovabili. Non abbiamo mai detto di eliminare il gas da domani. Se oggi però dobbiamo decidere quali agevolare non possiamo guardare al passato, dobbiamo puntare dritto sul futuro. L’Europa deve investire massicciamente sulle rinnovabili, sull’innovazione e sulle tecnologie per l’accumulo. La transizione ecologica non si può fare a colpi di investimenti su centrali nucleari, trivellazioni in mare e inceneritori. Non è questa la strada. Per noi – conclude – la tutela dell’ambiente è un valore, non uno slogan“.