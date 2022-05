Nucleare, Salvini: “Italia non indipendente per i troppi no, Cingolani abbia coraggio”

MeteoWeb

“I no sull’energia hanno portato l’Italia al disastro di oggi. Torniamo a parlare di nucleare, serve coraggio per andare verso l’indipendenza energetica“. E’ quanto dichiarato dal segretario leghista Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Irene Testa “Il fatto non sussiste” nella sede del Partito Radicale a Roma.

Per Salvini “occorre tornare a ragionare di nucleare. Quando sento parlare di nucleare, come armi o bombe, sono terrorizzato. Ma noi siamo circondati da paesi che usano il nucleare per riscaldare le scuole, le case gli ospedali. Quindi io chiedo a Cingolani, più che dei commenti, la forza, l’onestà e il coraggio di portare l’Italia dal punto di vista energetico verso la strada dell’indipendenza come altri paesi“. “Capite però che se il M5S rompe le scatole perfino sul termovalorizzatore per togliere i rifiuti dalle strade di Roma, la strada sarà complicata. Ma io sono ottimista per natura“, ha concluso Salvini.