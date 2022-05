Vecchio motore russo si frammenta: nuova nube di detriti spaziali in orbita

MeteoWeb

Nuova nube di detriti spaziali russi in orbita. Un oggetto catalogato come #32398 si è frammentato il 15 aprile: lo ha confermato il 18° Squadrone della US Space Force. Sedici frammenti associati all’evento sono attualmente monitorati, è stato precisato.

Secondo il giornalista e autore Anatoly Zak, che gestisce RussianSpaceWeb.com, l’oggetto n. 32398 era un motore di vettore che ha aiutato a portare in orbita 3 satelliti russi GLONASS nel 2007 (GLONASS è la versione russa del sistema di navigazione GPS).

I satelliti GLONASS sono decollati in cima a un razzo russo Proton, il cui stadio superiore aveva due piccoli motori, ha spiegato l’astrofisico Jonathan McDowell, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. I motori Ullage accelerano leggermente gli stadi del razzo genitore, per garantire che il carburante dei booster sia posizionato correttamente nei serbatoi per il riavvio del motore in orbita, ha spiegato McDowell in una serie di tweet. Questi motori dello stadio superiore Proton sono noti come motori SOZ e attualmente ce ne sono 64 in orbita terrestre, ha twittato McDowell. L’acronimo è l’abbreviazione di “Sistema Obespecheniya Zapuska”.

“I motori SOZ non consumano tutto il loro propellente quando si accendono. E hanno la sfortunata tendenza a esplodere anni o decenni dopo, lasciando un mucchio di detriti in un’orbita altamente ellittica. Almeno 54 motori SOZ sono esplosi finora,” ha twittato McDowell.

Il motore SOZ appena esploso aveva percorso intorno alla Terra una traiettoria altamente ellittica, tra 388 km e e 19.074 km, ha evidenziato McDowell in un altro tweet, osservando che “i detriti impiegheranno un bel po’ a rientrare“. “Quindi, questo evento era prevedibile ed è ben compreso; sebbene molto spiacevole,” ha sottolineato.

La spazzatura spaziale è un problema crescente per gli operatori satellitari e i pianificatori di missioni. L’Agenzia Spaziale Europea stima che circa 36.500 frammenti di detriti larghi 10 cm stiano attualmente sfrecciando intorno alla Terra. L’orbita terrestre probabilmente ospita circa 1 milione di oggetti con diametri compresi da 1 e 10 cm, secondo l’ESA.

La Russia ha effettuato un test anti-satellite (ASAT) largamente condannato nel novembre 2021. La nazione ha distrutto uno dei suoi satelliti non operativi con un missile, generando una nuvola di detriti nelle vicinanze della Stazione Spaziale Internazionale. Gli operatori della ISS hanno dovuto accendere i motori per schivare i detriti dell’ASAT russo.