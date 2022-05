La Cina progetta la costruzione di una nuova stazione meteo sull’Everest, sarà la più alta del mondo

MeteoWeb

Gli scienziati cinesi stanno progettando la costruzione di una stazione di monitoraggio meteorologico a un’altitudine di 8.800 metri sul Monte Everest (Qomolangma in tibetano), la vetta più alta del mondo, al confine tra Cina e Nepal.

Se la stazione sarà installata con successo, sostituirà quella a un’altitudine di 8.430 metri allestita dagli scienziati britannici e statunitensi sul lato Sud della montagna nel 2019, diventando la stazione del suo genere posizionata più in alto in assoluto, secondo l’Institute of Tibetan Plateau Research (ITP) della Chinese Academy of Sciences.

L’attrezzatura del peso di circa 50 kg sarà smantellata e distribuita agli alpinisti, ognuno dei quali non trasporterà più di 7 kg sulla montagna per la costruzione, ha affermato Zhao Huabiao, ricercatore dell’ITP. Attualmente, gli ingegneri incaricati della realizzazione della stazione sono ancora in attesa delle migliori condizioni meteo per raggiungere il posto.

Compresa la più alta, saranno installate 8 stazioni meteo a differente elevazione: uno dei compiti principali della nuova spedizione scientifica della Cina sulla vetta più alta del mondo all’altezza di 8.848,86 metri.

All’inizio di quest’anno sono state installate 3 stazioni meteo a 7.028 metri, 7.790 metri e 8.300 metri sul livello del mare, sul lato Nord della montagna, portando a 7 il numero totale di stazioni meteo operative tra le altitudini comprese tra 5.200 metri e 8.300 metri. L’anno scorso sono state realizzate 4 stazioni a 6.500 metri, 5.800 metri, 5.400 metri e 5.200 metri.

La nuova spedizione scientifica sull’Everest fa parte della 2ª indagine scientifica cinese sull’altopiano del Qinghai-Tibet, iniziata nel 2017.

Le 8 stazioni raccoglieranno i dati di velocità e direzione del vento, nonché l’umidità relativa sul lato Nord. Inoltre, il sistema di stazioni meteo con gradiente di elevazione è di grande importanza per il monitoraggio dello scioglimento dei ghiacciai e della neve di montagna ad alta quota, ha affermato Zhao.

Il team della spedizione installerà anche un radar e misurerà lo spessore della neve e del ghiaccio sulla cima della montagna, ha concluso Zhao.